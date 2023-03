Le semibarriere di via Risorgimento

Così si presentava, ancora negli anni Novanta, via Risorgimento all’altezza della linea ferroviaria Adriatica. Qui il passaggio a livello era, diversamente da quello di via Medaglie d’Oro, con semibarriere automatiche. I lavori per il sottopasso si protrassero per qualche anno e terminarono nel maggio del 2006: fu infatti l’ultimo dei tre sottopassaggi cittadini ad essere ultimato. Il casello ferroviario che si vede a sinistra fu abbattuto. Nel novembre 2005 era stato ultimato il cavalcavia della provinciale Lughese: anche qui, inizialmente, doveva essere realizzato un sottopasso.

A cura di Carlo Raggi