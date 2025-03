Le semifinali del Pavone d’Oro

Dopo lo stop di venerdì sera causa maltempo, ha preso il via ieri alle 20 al teatro Masini di Faenza la 44esima edizione del Pavone d’Oro. Invariato il programma di oggi, con la kermesse che si svolgerà a partire dalle 17.30. Terza semifinale in programma domani alle 20, mentre l’appuntamento con la finalissima è per sabato 22 marzo. Tutte le serate si terranno al teatro comunale Masini in piazza Nenni.

L’ingresso alle semifinali sarà a offerta libera, ma ad accesso controllato fino a esaurimento posti disponibili, mentre i biglietti per la finalissima sono acquistabili online sul sito Vivaticket o presso i rivenditori locali Vivaticket.

Prezzi e disponibilità collegandosi a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/440-pavone-d-oro/260960