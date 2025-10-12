Le ’Soavi Armonie’ ci scaldano. Oggi al Mic l’omaggio alla Terra

Non si ferma per la quinta edizione “Soavi Armonie”, rassegna di musica colta che trasforma il Mic Faenza - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza in un palcoscenico d’eccezione. Fino al 21 dicembre, nove appuntamenti imperdibili sotto la direzione artistica di Donato D’Antonio porteranno nel cuore della città manfreda il meglio della produzione musicale classica e contemporanea.

La quinta edizione di Soavi Armonie si sviluppa attorno al concetto di “libertà di espressione”, un filo conduttore che attraversa tutto il programma unendo repertori diversi per epoche e stili. La rassegna conferma la sua vocazione di ponte tra le arti, coniugando la bellezza delle collezioni ceramiche del MIC con l’eccellenza musicale di interpreti di livello internazionale.

La rassegna entra nel vivo oggi - ore 17 - con “L’omaggio a Gaia” con Michele e Flavio Menardi Noguera (foto), un concerto-spettacolo che unisce musica e parola per celebrare la Terra in tutta la sua magnificenza e vulnerabilità. Il programma presenta pagine di Honegger, Bartók e Colemann, compositori che hanno saputo tradurre in musica la bellezza della natura e la preoccupazione per la sua conservazione. Il dialogo tra il flauto di Michele Menardi Noguera e la voce narrante di Flavio crea un percorso emozionale che invita alla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, tema di stringente attualità.

Poi i concerti si svolgeranno la domenica mattina, alle ore 11. Tra gli appuntamenti imperdibili il concerto degli Strumentisti del Teatro alla Scala del 30 novembre con “Grazie Berio!”, un omaggio al grande compositore italiano nei cento anni dalla nascita.

La rassegna si concluderà il 21 dicembre con il tradizionale concerto natalizio dell’Orchestra e coro Sarti Christmas band a ingresso gratuito. Domenica prossima alle 11 - Ottobre giapponese XXIII° edizione “Sol levante” con Hiromi Yamada (mezzosoprano) e Denis Zardi (pianoforte).

L’appuntamento annuale con la cultura giapponese porta al Mic un viaggio musicale attraverso le melodie del Sol Levante. Hiromi Yamada, mezzosoprano di origine giapponese, interpreterà brani di Inoh, Ujo e tratti dal Manyoshu, l’antica raccolta di poesia giapponese. Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione per i Gemellaggi del Comune di Faenza, rappresenta un ponte culturale tra Oriente e Occidente, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nell’affascinante mondo musicale nipponico attraverso composizioni che spaziano dalla tradizione antica alla sensibilità moderna.

I concerti si terranno al Museo Internazionale delle Ceramiche in viale Baccarini 19, Faenza. Biglietti: Ingresso con il biglietto del Museo. Disponibile abbonamento a tutti i concerti al costo di 60 euro