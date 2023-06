Le sonorità degli uccelli in musica Il concerto dei King’s Singers

La fugace bellezza del volo e delle sonorità degli uccelli al sono centro del programma che stasera porteranno a Ravenna Festival i King’s Singers, il coro maschile nato a Cambridge nel 1968 da cantori formatisi al King’s College. La serata prende non a caso il nome di ’Songbirds’, ’le canzoni degli uccelli’, ed è un itinerario che va dalla polifonia del Cinquecento alla popular music, dalle chansons a Schubert fino ai Beatles. Ad aprire il concerto, che si terrà stasera alle 21 al Teatro Alighieri, sarà ’Songbird’ dei Fleetwod Mac. Sonorità e ritmi sono affidatei alle sole voci dei controtenori Patrick Dunachie ed Edward Button, il tenore Julian Gregory, i baritoni Christopher Bruerton e Nick Ashby e il basso Jonathan Howard. Il concerto ha il sostegno del Gruppo Sapir ed è in diretta su ravennafestival.live.

Nel vasto programma: ’Le chant des oiseaux’ di Clément Janequin, ’Il est bel et bon’ di Pierre Passereau, ’Come, Blessed Bird’ di Edward Johnson, il ’Lied Flucht’ di Schubert, ’The Musicians of Bremen’ (1974), di Malcom Williamson, ’The Cuckoo and the Pear Tree’ di György Ligeti e ’Blackbird’ dal White Album dei Beatles. In chiusura tributi ai Queen e a due cantanti britanniche contemporanee, Beth Orton e Laura Mvula. Inoltre stamattina alle 11.30 a Sant’Agata Maggiore continua ’In templo Domini’, percorso che unisce musica e preghiera nelle basiliche cittadine, con i King’s Singers e Andrea Berardi all’organo.

Info e prevendite: 0544 249244, ravennafestival.org

Biglietti: posto unico numerato 25 euro, ridotto 22, under 18 5, under 30 sconto 50% sui biglietti da 20 euro in su.