Le speranze dei negozianti: "Ci auguriamo vada bene"

Tutto è pronto per i saldi invernali che prendono il via oggi. Roberto Onorati, titolare del negozio di abbigliamento Punto Vela, è convinto sia difficile fare previsioni sui saldi invernali, soprattutto, assicura, in una situazione generale come è quella che stiamo vivendo. "Io – sottolinea – sento però di dover essere ottimista per il lavoro che faccio. I nostri clienti abituali ci sono, rappresentano un 60/70% del totale. Una fascia importante, ma c’è bisogno anche degli altri. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. Novembre e dicembre sono stati un po’ sottotono, ma continuiamo a respirare, diciamo che la clientela è attenta nello spendere".

Per Maria Cristina Bezzi, dello storico negozio di calzature Maria Cristina che a settembre si è trasferito in via Salara da via Cavour, gli ultimi due mesi non sono andati male. "Diciamo che – spiega – se non ci fosse stata l’alluvione, il 2023 sarebbe stato un anno mediamente positivo. In questi giorni c’è movimento, la clientela chiede, si informa anche sui saldi, su quello che potrebbe venire a comprare nei prossimi giorni". Ci sono poi alcuni articoli che sono andati particolarmente bene, come ad esempio i mocassini.

Infine Barbara Prati, titolare del negozio di abbigliamento B-jeans. "Nel nostro negozio – dice – gli articoli in jeans non vanno in saldo. I saldi riguarderanno il resto. Difficile dire come andrà, ci auguriamo bene. Il Natale è stato un po’ sottotono, abbiamo venduto tantissimi buoni regalo, perché è una formula che funziona. Immagino ci saranno i nostri clienti abituali, e questo ci fa piacere perché sono felice di vendere la merce scontata a loro. Per il resto credo che si venderanno soprattutto giubbotti perché finora, viste le alte temperature, non sono stati capi molto gettonati".