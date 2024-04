"Le spiagge vanno protette"

Subsidenza, Bolkestein, attività di ristorazione in spiaggia. Il Pri interviene con una nota su vari temi caldi legati all’arenile di Cervia. "La priorità è quella di trovare una soluzione che, salvaguardando il mantenimento del nostro modello turistico, eviti che una cattiva applicazione della normativa Bolkestein possa ripetere quanto successo a Jesolo, consegnando le concessioni demaniali marittime a grandi gruppi imprenditoriali con rischio di stravolgerlo" si legge in una nota del segretario cervese dell’Edera Giancarlo Cappelli. Si passa quindi al delicato rapporto tra stabilimenti balneari e attività nel paese: "Appare fondamentale operare per salvaguardare gli equilibri fra le varie attività imprenditoriali. Riteniamo che offrire la possibilità di ristorazione all’ora di pranzo sia indispensabile" mentre per la cena "riteniamo che non sia corretto nei confronti dei numerosi ristoranti della città", così come "ribadiamo la netta contrarietà ad ogni tipo di commercio e la vendita dei gadget negli stabilimenti balneari".

E poi la Bolkestein, che "non tiene conto che la spiaggia va gestita con esperienza e professionalità, valori che rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta turistica romagnola". Il Pri si concentra quindi sull’erosione, contro la quale "è necessario un attento monitoraggio dell’arenile, con interventi uniformi fra le varie località della costa romagnola per evitare che interventi in una località danneggino le località confinanti".