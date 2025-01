Le stampe di Vittoria Nardiello in mostra dall’8 gennaio a Bottega Matteotti.

Ha per titolo ’Non solo acquaforte’ la prima mostra dell’anno per la Bottega Matteotti di Bagnacavallo, che dall’8 gennaio al 23 febbraio esporrà in vetrina stampe calcolgrafiche di Vittoria Nardiello.

"Vittoria Nardiello – scrive Liliana Santandrea – si dedica con passione sia alla pittura che all’incisione, portando chi si sofferma ad ammirare le sue opere a percepire il significato di una materia carica delle geometrie dell’esistente. Le luci, la materia, i segni e le tracce che animano i suoi lavori sono legati a una interpretazione emozionale della realtà avvolta da una evidente valenza poetica".

La mostra in programma da domani “Non solo acquaforte” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo.

Per informazioni si può chiamare il numero 0545 60784 o collergarsi al sito www.bottegamatteotti.it.