Le storie degli anziani in un libro

Dopo le esperienze della Compagnia dei Racconti sul territorio del Comune di Ravenna, domani alle 17 presso la sede di CittAttiva, via Carducci 14, verrà presentata la quarta edizione della raccolta delle interviste, svolte dai volontari che raccontano le vite dei ravennati più anziani per favorire il loro benessere e combattere la solitudine attraverso l’incontro e lo stare insieme. Il progetto è sostenuto dal Comune di Ravenna e sarà coordinato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. Il progetto prevede una formazione ad un gruppo di persone volontarie che andrà a visitare ogni anziano al fine di ascoltare le sue storie di vita per poterne scrivere una breve biografia. Quest’anno il progetto ha intenzione di intercettare anche le persone di origine straniera che

stanno invecchiando a Ravenna grazie al supporto di mediatori linguistici, se necessario.

Chi desidera ricevere informazioni e diventare volontarioa della Compagnia dei Racconti può scrivere a [email protected]