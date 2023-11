Le storie della terra natìa

Secondo appuntamento con il Circolo delle Arti, domani sera alle 20.45, sul palcoscenico del teatro Comunale di Russi. ’Ovunque terra mater matrigna’ è il titolo di questa sorta di laboratorio collettivo guidato da Elena Bucci, che vede Marco Sgrosso, Nicoletta Fabbri, Daniela Picari, Agata Marchi, Valerio Pietrovita, Simona Campisi, Giulia Torelli raccontare le loro radici, la loro terra, e l’incontro con le tradizioni di altre terre e culture italiane e non.

Pubblico, attori e il musicista Christian Ravaioli ( pianoforte e fisarmonica) sono tutti sul palcoscenico, per un momento di spettacolo che vede in scena anche gli spettatori, invitati a raccontare le loro esperienze.

Sarà quindi una serata di teatro, non solo in italiano ma con momenti in romagnolo, napoletano e altre lingue vernacolari. Bucci e Sgrosso ricorderanno anche l’incontro con la Cina, dove nel 2016 portarono ’La locandiera’ di Carlo Goldoni allestita con Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Storie e immagini di spettacolo, di persone e luoghi di Russi e del mondo. Di mondi che si confrontano nelle loro diversità. I video sono di Stefano Bisulli, Raffaele Bassetti cura il suono, Roberto Passutti le luci. Ingresso gratuito, posti limitati, è necessaria la prenotazione al seguente numero di telefono: 393-9535376.

Claudia Liverani