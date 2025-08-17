Le stoviglie in prestito. Riciclabili ed ecologiche

Grazie al contributo ottenuto col Bando Atersir 2024 per l’assegnazione di finanziamenti tesi alla realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti, apre la Stoviglioteca del Comune. Si tratta di un servizio di prestito di kit di stoviglie riutilizzabili, prodotte in materiale infrangibile, leggero, bello, certificato per uso alimentare e 100% riciclabile, da utilizzare per eventi privati, in sostituzione dei corrispondenti monouso, e limitare così la produzione di rifiuti. Ogni kit contiene stoviglie (piatti piani, piatti fondi e dessert, ciotole frutta e posate) per 24 coperti, insieme ad alcune caraffe e a un contenitore per lo stoccaggio e il trasporto. La Stoviglioteca ha a disposizione 10 kit. I kit possono essere richiesti da cittadini, associazioni, imprese e scuole interessati a ridurre la produzione di rifiuti da stoviglie monouso, per eventi di diverso genere (aperitivi, pranzi e cene, feste). La gestione della Stoviglioteca è affidata alla coop sociale San Vitale presso Cucinasorriso, in via Levico 11A; chi è interessato deve fare una richiesta di prenotazione o telefonica al 342/7629030 oppure a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it con un preavviso di almeno quattro giorni rispetto alla data dell’evento o comunque il prima possibile, per avere certezza della disponibilità dei beni. I materiali debbono essere restituiti entro 48 ore dall’evento; le stoviglie potranno essere restituite non lavate, ma è richiesta la rimozione degli avanzi di cibo.

Il servizio è gratuito; viene solo richiesto un rimborso forfettario per le spese di lavaggio e sanificazione di 10 euro per il primo kit e di 5 euro per ogni kit successivo. Al momento della consegna, viene richiesta una cauzione di 20 euro per ogni kit, che poi viene restituita, fatta salva l’applicazione di una trattenuta nel caso di pezzi mancanti o danneggiati, nella misura di 5 euro per ogni stoviglia e di 10 per ogni caraffa. Il sindaco Missiroli: "Si avvia un nuovo progetto, che, in sintonia con i valori di Cervia social food e di CucinaSorriso, esprime l’impegno di una comunità a promuovere iniziative volte a ridurre l’utilizzo di beni usa e getta".