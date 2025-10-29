Le strade alluvionate. Maxi piano per riasfaltarle: un milione e 200mila euro

Non solo la Faentina, non solo via Sirotti, via Curbastro, via Braille. Il progetto si espande in un’area più grande. Parliamo delle strade colpite dall’alluvione del maggio 2023 a Fornace Zarattini, per le quali già nei mesi scorsi è arrivato un grosso finanziamento da parte del Pnrr. E ora, grazie ai ribassi sulla base d’asta, ora il Comune è riuscito ad aumentare le aree interessate dai lavori.

Il finanziamento ammonta infatti in totale a una bella somma: un milione e 257mila euro. L’intervento è stato aggiudicato con un ribasso complessivo di 252mila euro, che Palazzo Merlato, dopo un consulto con la Struttura commissariale, ha deciso di reinvestire sullo stesso progetto con una variante che aumenta le aree interessate, anche in seguito ai danni causati dagli episodi di maltempo di settembre e ottobre 2024. E così sono stati inclusi anche "tratti viari e ciclopedonali posti nelle immediate vicinanze di quelle ricomprese nel progetto iniziale – si legge in un documento tecnico del Comune –. Qui, gli ammaloramenti delle superfici, già soggette a cedimenti e avvallamenti all’epoca della redazione del progetto provocati dall’alluvione del maggio 2023, si sono ampliate in modo significativo richiedendo interventi di bonifiche localizzate per ripristino della planarità delle superfici".

I lavori sono partiti lo scorso giugno, ma c’era poi stato un fermo tecnico nel corso dell’estate. Il cantiere è stato riavviato lo scorso 23 settembre e la fine, prevista nel corso dell’autunno, slitterà presumibilmente in avanti di qualche mese in seguito a questa variante. Già inizialmente il progetto includeva il rifacimento di via Sirotti, via Lumiere, via Barsanti, di un tratto di via Gregorio Ricci Curbastro (tra via del Fringuello e il parcheggio adibito al Bike street) e di via Braille (dalla Faentina fino alla via Curbastro), oltre che di una parte della pista ciclopedonale. La stessa via Faentina è stata rifatta in buona parte, dal civico 166 (che si trova sotto al ponte che supera la ferrovia, ingresso in città) fino alla frazione di Fornace. Ora i 257mila euro in più permetteranno di rifare anche le rampe di accesso alla statale, che erano state in parte allagate, di completare il rifacimento della pista ciclopedonale. Inoltre verranno riasfaltate anche alcune ulteriori strade dell’area industriale nella zona delle vie Braille e Curbastro. A eseguire i lavori è sempre la stessa ditta: la Presti srl con sede a Terme Vigliatore, nel Messinese.

Fornace Zarattini è la zona più vicina alla città colpita dall’alluvione nel 2023: qui, come ben ricordano i residenti, l’acqua è arrivata all’alba del 19 maggio dopo aver attraversato le campagne del Faentino, tra Reda e Prada, e il forese. Un argine di terra costruito ad hoc e il sacrificio della Cab Terra, che acconsentì a far defluire l’acqua nei propri terreni, hanno salvato Ravenna dal disastro. A Fornace Zarattini però l’acqua nelle zone più basse si è fermata per diversi giorni, con danni ingenti sia per le aziende che per i residenti che hanno dovuto fare i conti con auto, macchinari ed elettrodomestici da buttare, oltre che con problemi agli impianti elettrici e muffa. Ora i lavori per rifare le strade e la pista ciclabile sono uno dei tanti tasselli per ricostruire quanto è andato perduto in quei giorni difficilissimi.

Sara Servadei