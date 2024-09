Le strade divorate. Frane e frazioni a rischio isolamento: "Qui è un disastro"

La strada provinciale della Valletta, una delle icone dell’alluvione 2023, divorata per intero a eccezione di una sottile striscia d’asfalto, non esiste più. Le piogge della nottata fra mercoledì e ieri hanno fatto franare a valle anche quel piccolo corridoio salvatosi un anno fa, che ancora consentiva agli abitanti delle montagne di spostarsi dalla vallata del Sintria a quella del Lamone, da Casola Valsenio a Brisighella. Al posto della strada, e del pezzo di montagna su cui sorgeva, ora non c’è nient’altro che una voragine profonda decina di metri: le rocce che prima erano sormontate da tonnellate di terra sono messe a nudo, fra un groviglio di alberi sradicati. La frazione di Zattaglia, lembo di case in sasso al confine fra i comuni di Casola e Brisighella, è ora raggiungibile da una sola strada, quella che risale la vallata del Sintria, a sua volta prossima a cedere in più punti.

"Dove vedete quell’enorme cascata di fango fino a ieri c’era una briglia, una piccola diga insomma – spiega il comandante del Carabinieri Forestali Stefano Monaldi –. La forza delle piogge se l’è portata via". Il Sintria in questi giorni di fine estate è normalmente un rivolo d’acqua, ora è un fiume in piena. "Come potete osservare, le acque hanno divorato varie parti del basamento su cui sorge la provinciale di fondovalle. Non so fino a quanto anche questa strada reggerà. Dobbiamo augurarci che resista, o rischiamo di perdere un intero pezzo d’Appennino". Poco più in là, nel paese, le abitazioni affacciate sul Sintria non poggiano più sulle sponde del torrente: le acque hanno divorato le pareti degli scantinati in mattoni, lasciando in piedi solo le parti portanti, trasformando quelle case in autentiche palafitte.

Zattaglia conta ormai appena qualche decina di abitanti, eppure è stato un paese vivo fino all’altro ieri: ha un suo museo dedicato all’Appennino, una festa di paese, un’antica pieve, un cimitero che custodisce i resti dei soldati della Brigata Friuli che combatterono al fianco degli Alleati, meta di frequenti cerimonie. Aspetti che sembrano preistoria rispetto alla vita alla giornata che tanti romagnoli, dopo tre alluvioni, conducono da sedici mesi a questa parte. Nella vallata più a ovest, a Riolo Terme, le acque del Senio hanno invaso addirittura per la quarta volta in un anno il quartiere di via Fornace, che si allagò due volte a maggio e una a novembre. Il quartiere sorge su un canale che corre all’altezza delle case, e che in occasione delle forti piogge va regolarmente fuori controllo: un dramma ogni volta annunciato.

E’ qui che i primi residenti alzano bandiera bianca, come fa Gianluca Ierpi: "Non possiamo più vivere così, chiediamo ancora una volta di essere delocalizzati una volta per sempre. Contando anche l’alluvione del 2014, siamo al quinto episodio di questo genere. Mi chiedo cosa debba ancora succedere perché si decida di rendere queste aree non più abitabili. Per quanto tempo dovremo vivere da sfollati? Una volta che noi ce ne saremo andati, toccherà ad altri sfortunati vivere qui in attesa di una nuova alluvione? In questi mesi ho ricevuto una proposta d’acquisto da un giovane polacco, finanziariamente congrua, ma per sua fortuna l’ho rifiutata. Non potevo neanche sopportare l’idea che qui arrivassero a vivere dei bambini. Nessuno deve sperimentare quel che abbiamo sopportato io e mia moglie. Abbiamo buttato via la vita".

f.d.