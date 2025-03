Le strategie per rivitalizzare il centro storico

Sala piena, ieri pomeriggio, per il primo degli incontri organizzati dall’amministrazione comunale - con la presenza dell’assessore Mirko Boschetti - insieme gli esercenti del centro per l’avvio del percorso che servirà a costituire, secondo la normativa regionale, l’hub urbano Cervia Centro. Un modello, il primo nella realtà cittadina, che vedrà coinvolta amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori economici. Che il centro sia in sofferenza è noto; il problema esiste da tempo. Spesso, in passato, gli esercenti hanno lamentato la poca attrattività della zona soprattutto per eventi rilevanti. Ma anche manutenzione, illuminazione e cura degli spazi verdi. Ora, pare che ci si possa avviare verso un nuovo progetto integrato e a lungo termine che, tramite la normativa regionale, permetterebbe di reperire fondi se i progetti saranno ritenuti interessanti. Che il centro abbia un carattere storico pare aiuterà.

Negli ultimi anni sono state diverse le attività che hanno chiuso o cambiato spesso gestione perché il problema esiste. Nel perimetro in cui sarà coinvolto l’hub al momento ci sono 366 spazi totali, 28 dei quali vuoti o sfitti. Del totale, 338 sono attivi: 329 per attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, servizi, alberghi, e via dicendo; nove, invece, sono luoghi pubblici, istituzionali e culturali. Sulle linee del programma di sviluppo si inseriscono la riqualificazione urbana del verde, piazze e percorsi; il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione degli spazi pubblici, progetti speciali, formazione e innovazione della rete commerciale, promozione del territorio, comunicazione e marketing. Infine, coordinamento e coinvolgimento. Gli Hub sono uno strumento introdotto dalla Regione per valorizzare l’economia di prossimità nei comuni che decidono di cogliere questa opportunità insieme alle associazioni di categoria e agli operatori economici. Il primo passo verso il riconoscimento regionale è creare un progetto di valorizzazione dell’area di intervento dell’Hub e sottoscrivere un accordo di partenariato tra le imprese del territorio che vorranno aderire e l’amministrazione che, assieme alle associazioni di categoria, avrà il ruolo di cabina di regia. Per aderire all’accordo, che non prevede alcun costo, le attività economiche dovranno compilare entro domani la scheda di adesione. Il riconoscimento dell’Hub garantirà la possibilità di partecipare a bandi di finanziamento regionali per interventi di riqualificazione urbana, azioni di marketing e promozione, progetti di rete tra operatori economici e contributi per chi aderirà.

Ilaria Bedeschi