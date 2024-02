Le suggestioni di Massimo Silverio

Massimo Silverio, classe 1992 è un autore e musicista nato e cresciuto a Cercivento (Udine) nel cuore della regione storico-geografica della Carnia. Scrive e canta nella sua lingua nativa, il cjarniel, lingua minoritaria delle Alpi Carniche. Silverio suonerà questa sera al Bronson in via Cella 50, a Madonna dell’Albero, ore 21.30. Fra il fascino della terra di confine e la tradizione di un idioma antico, Silverio forma il suo personalissimo linguaggio fatto di poesia e suoni che si mescolano tra classico e contemporaneo, popolare e colto, acustico, elettroacustico ed elettronico. In apertura, June.

Ingresso 7 € in prevendita, 10 euro alla porta