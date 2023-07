Le Suore della Carità salutano Per loro una meritata ’pensione’

La città e la comunità ravennate si appresta a salutare le Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret, che da anni offrono assistenza materiale e conforto a minori con difficili situazioni familiari. Le religiose infatti, in qualche caso anche per raggiunti limiti di età, hanno in programma di lasciare gradualmente la struttura che le ospita in Largo Firenze. La Casa Famiglia Opera "Mons. Morelli" non resterà vuota, ma il fondamentale servizio proseguirà, con altre religiose (ne dovrebbe, a quanto sembra, diminuire il numero). Il gruppo destinato al ’pensionamento’ è composto da otto religiose, ed assiste al momento 5-6 minori. Si diceva dell’addio graduale delle Suore della Carità. Entro settembre tutte e otto dovrebbe salutare la città. Le più anziane trascorreranno gli ultimi anni di vita in una struttura a Cervia. In questi giorni tanti amici, sia laici che religiosi, sono passati in Largo Firenze per salutare le suore e ringraziarle per il lavoro svolto in questi anni.