Le targhe imbrattate del ponte Simonini saranno sostituite

Le targhe toponomastiche del ponte intitolato ad Augusto Simonini, recentemente imbrattate, saranno sostituite. Lo annuncia il vicesindaco Eugenio Fusignani.

"Ho telefonato a Ivan Simonini, figlio di Augusto, che giustamente aveva segnalato il deplorevole episodio – dichiara Fusignani, con delega alla Toponomastica - comunicandogli che dalle verifiche effettuate non risulta possibile pulire le targhe in maniera adeguata e che pertanto, nel corso di una riunione della commissione toponomastica da me presieduta, ho dato mandato di provvedere alla loro sostituzione.

Naturalmente esprimo la mia più ferma indignazione nei confronti di un atto che rappresenta una profonda mancanza di rispetto nei confronti della comunità tutta, avendo offeso la memoria di una figura così importante quale quella del professor Augusto Simonini e danneggiato un bene pubblico".

Il ponte intitolato ad Augusto Simonini lo scorso 29 novembre è il cavalcaferrovia che si trova nella zona del Mausoleo di Teodorico