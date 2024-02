Le telecamere di Rai3 raccontano Scaranna, prima donna vigile in Italia

La ravennate Venere Scaranna, prima donna vigile urbano d’Italia, diventa protagonista di una delle puntate del programma televisivo di Rai 3 ‘Le ragazze’. Nei giorni scorsi una troupe è arrivata in città per intervistarla e per conoscere, insieme a lei, i luoghi del suo lavoro, le pedane dalle quali dirigeva il traffico, strade, piazze, angoli della città che negli anni ha imparato a conoscere così bene. La trasmissione andrà in onda, dal 6 aprile, ogni sabato in prima serata.

Venere Scaranna è diventata vigile urbano nel 1973 a 30 anni, era l’unica donna ed ha continuato a esserlo fino al 1980 quando, in occasione di un nuovo concorso, altre donne sono entrate nel corpo e sono state destinate al servizio in strada.

Grazie al suo lavoro e alle sue segnalazioni è riuscita a portare nell’ambiente cambiamenti importanti che oggi sembrano ovvi e scontati. Quando vinse il concorso altre tre donne riuscirono a superarlo, ma scelsero mansioni differenti.

Il comando dei vigili all’epoca era in via IV Novembre. C’erano solo tre bagni ed erano con la ‘turca’e non c’era uno spogliatoio per le donne. Scaranna lavora in strada, agli incroci, davanti alle scuole. Allora i vigili facevano segnaletica stradale e bisognava conoscere i segnali, essere abili.

Nel 1980 arrivarono altre dodici donne e insieme a loro altri cambiamenti: il cappello dell’uniforme divenne uguale a quello degli uomini e anche la pistola che, fino a quel momento era di un modello di dimensioni inferiori, una 6,35.