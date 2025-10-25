Le tessere in cattedrale a Salerno

Il pavimento in mosaico di Porta Adriana, che in questi giorni fa tanto discutere, richiama alla memoria un altro importante mosaico “ravennate” che fece parlare di sé settant’anni fa quando, nell’ottobre del 1955, venne inaugurato nella cattedrale di Salerno quello che fu definito “il più grande mosaico moderno”. L’opera, su cartone del professor Baccio Maria Bacci, fu eseguita sotto la direzione di Giuseppe Salietti dai mosaicisti ravennati Ines Morigi (nella foto), Antonio Rocchi, Sergio Cicognani, Romolo Papa e Sergio Pezzi e venne scoperta nell’abside in occasione delle celebrazioni del millenario della traslazione del corpo di San Matteo, patrono di Salerno al quale è intitolata la cattedrale. Il grande mosaico, che occupa 320 metri quadrati, raffigura la Madonna degli Angeli orante con San Gregorio VII e Alfonso I e una teoria di papi con le figure di Guiscardo e della moglie principessa Sichelgaita. La raffigurazione del ritrovamento delle reliquie di San Matteo non fu invece realizzata per contrasti fra la Soprintendenza e i progettisti. Ma c’è un’altra curiosità ravennate legata al duomo di Salerno. Contestualmente all’inaugurazione del mosaico venne restaurato anche il campanile del duomo, una costruzione arabo-normanna di grande interesse storico artistico alta 52 metri. Come si legge in una lapide murata sul lato meridionale, il committente fu Guglielmo da Ravenna, arcivescovo di Salerno dal 1137 al 1152.

Franco Gàbici