Le testimonianze dei proprietari: "Due iniezioni dopo breve visita"

"Quando siamo entrati, il veterinario mise il bisturi, il gatto si girò e io dissi: ’allora l’anestesia?’. Lui mi tranquillizzò: ’è una reazione istintiva’". A parlare ieri mattina in aula, anche un paio di proprietari di animali. Vedi una signora di Sant’Alberto che si recò in ambulatorio per fare castrare il suo gatto Spritz: "Nel 2014 aveva circa un anno. Quando me ne andai, dormiva". Da Guerra "dopo la castrazione, non sono più andata. Il mio gatto è ancora vivo, i carabinieri mi chiamarono dopo un post su Facebook". Secondo la veterinaria consulente del pm, la reazione del gatto potrebbe essere dovuta proprio a un’anestesia insufficiente. Lo stesso vale per il gatto legato a croce che figura in una foto trovata nel telefonino di Guerra.

In aula ha parlato anche il ravennate proprietario del labrador Ronnie, soppresso nel dicembre 2020: "Avevo il cellulare di Guerra, ci sentimmo. L’eutanasia fu fatta a casa mia la sera, il cane era anziano" e con vari problemi. "Eravamo in giardino, lui fece una breve visita, in particolare nulla: mi sembra guardò gli occhi. Il cane era steso sul prato, gli fece due iniezioni".