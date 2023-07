Le tradizioni non muoiono Ballo e frusta versione 2.0

Resistono grazie al passaggio generazionali due tradizioni romagnole come il ballo e le fruste. A testimoniarlo è il Gruppo Frustatori Romagnoli di Solarolo, nato nei primi anni Trenta del Novecento su iniziativa della famiglia Cassani. In particolare è Angelo (nella foto a sedere), fondatore e capo del gruppo, a trasformare la realtà in gruppo spettacolo verso la fine degli anni 70. Attualmente quella della frusta è anche una disciplina sportiva a tutti gli effetti. Il Gruppo Frustatori Cassani si è di recente impegnato nel settore gare. L’ultima competizione risale al 2 giugno, il campionato nazionale di ballo e fruste della federazione FDF. Il Gruppo di Solarolo vi ha preso parte con Marco Marinucci di Savio, Stefano Altini di Cesena, Bryan Balzi di Cesena, Cecilia Castorri di Cesenatico e i nipoti di Angelo Cassani, Michele e Raffaele Poli di Solarolo, entrambi in classe A e campioni nazionali e regionali 2023.

Ora il gruppo, capitanato da Michele Poli, Giacomo Valgimigli e Cecilia Castorri, è di ritorno dalla Germania, dove hanno rappresentato la Romagna a Speyer per la ‘Brezelfest’, grazie al gemellaggio che da anni lega i Comuni di Ravenna e Speyer. Insieme ai ragazzi del Gruppo Frustatori di Solarolo, sono andati in trasferta Bruno Bassini e Graziella Graziani del Circolo culturale Speyer di Ravenna, organizzatori del viaggio. Il team è stato accolto da Barbara Mattes, dal marito Claus e da tutti gli amici tedeschi che poi verranno a visitare la Romagna. Sabato scorso poi, un’altra rappresentanza del Gruppo Frustatori Cassani, capitanata da Arianna Cassani e dal marito Claudio, è stata a Modena, in piazza Roma, per prendere parte a una banda romagnola creata per beneficenza con lo scopo di aiutare i paesi alluvionati della Romagna. Il maltempo del 17 maggio ha fortemente colpito e danneggiato anche la sede del Gruppo Cassani, oltre che le abitazioni di alcuni componenti. Così i ragazzi del gruppo si sono trasformati in ‘angeli del fango’ e hanno spalato a lungo per cercare di rimediare la situazione. "Ringraziamo tutti gli amici vicini e lontani per l’aiuto e il sostegno morale dimostrato – fa sapere il Gruppo Frustatori Cassani – e invitiamo tutti a seguirci nelle varie piazze e feste, consultando il nostro sito web e i social".