Le uova di Pasqua di Ail per l’assistenza ai malati

Tornano in piazza a Faenza i banchetti dell’Ail. Nel weekend del 15-17 marzo i volontari dell’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma saranno in piazza della Libertà per distribuire le uova di Pasqua solidali. A fronte di un’offerta di 13 euro si potranno acquistare le uova di cioccolata il cui ricavato sostiene le attività dell’associazione, tra cui l’assistenza domiciliare medica e psicologica che in città conta l’attività di due dottoresse e una psicologa, nonché il servizio di accompagnamento di pazienti, grazie ai volontari. Di recente è stata anche acquistata un‘auto grazie al contributo di un gruppo di persone in memoria di Muki. La delegazione faentina di Ail quest’anno si è arricchita di un nuovo gruppo di volontari che ha attivato un servizio di assistenza per i pazienti del day hospital oncoematologico dell’ospedale di Faenza. Tutti i servizi sono gratuiti grazie a donazioni e iniziative di autofinanziamento.