Le vaccinazioni tra i più anziani: "Ambulatori per i pazienti cronici"

Vaccinarsi, anche e soprattutto nella terza età. È ciò a cui punta l’Ausl Romagna, per i diabetici in particolare e per tutti in generale: fare i richiami per evitare problemi che potrebbero portare a scompensi in pazienti cronici. L’azienda sanitaria ha stipulato un accordo con la Diabetologia per semplificare le procedure e migliorare la copertura vaccinale: "Abbiamo creato in tutti e tre gli ambulatori della provincia sedute dedicate ai diabetici – dice la direttrice del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Raffaella Angelini – ed è il diabetologo stesso, durante la visita di controllo, a prenotare l’appuntamento per le vaccinazioni. Si esamina la copertura del paziente e gli si propone di intervenire per le vaccinazioni che mancano". Particolarmente importante per i diabetici è essere protetti contro lo pneumococco, che può dare polmoniti batteriche e forme di sepsi, meningiti e forme particolarmente gravi in pazienti già fragili.

"Già da anni questa vaccinazione è raccomandata per loro – spiega Angelini – e si può fare anche dal medico di medicina generale, ma abbiamo riscontrato che la copertura non è ottimale e può migliorare. In generale stiamo lavorando per aggiungere modalità per vaccinarsi, perché è sempre meglio che la popolazione che soffre di patologie sia coperta. Stiamo creando degli ambulatori destinati ai pazienti cronici: lo facciamo anche con quelli oncologici, per esempio, o con quelli nefrologici. I diabetici però sono tanti, 18mila in provincia: c’è una prevalenza alta nella popolazione. Da 60 anni i pazienti sono in aumento: speriamo che questa modalità per le vaccinazioni semplifichi le cose. Vaccinarsi è importante anche per mantenere buone condizioni di salute più a lungo: il diabetico va incontro a un peggioramento della sua salute legato anche allo stile di vita. È una condizione che ne fa sorgere tante altre. La prevenzione, oltre alla presa in carico, è importante".

Il discorso, però, va oltre ai diabetici per abbracciare la totalità della terza età. Anche perché non è un segreto che la grande sfida della sanità nei prossimi anni sarà offrire il servizio a una quota sempre maggiore di pazienti, visto l’invecchiamento generale della popolazione. "Non si invecchia stando in salute – dice Angelini – e se l’accordo con la Diabetologia dà buoni risultati, faremo lo stesso per altre tipologie di pazienti. Già solo l’invecchiamento fa sì che la risposta immunitaria sia peggiore. Bisogna proteggersi e i vaccini sono un’arma importante".

Sara Servadei