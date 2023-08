Le vetrine vuote a disposizione degli artisti

Cosa c’è che non va in questa estate tormentata? No, non la E45 che da quarant’anni è peggio della Salerno- Reggio Calabria, ma non si dice troppo perché è noto che la mafia da noi non esiste. Non il nuovo progetto per la darsena (il terzo? Il quarto? Ma questa volta ‘verde’, ma non preoccupatevi, ce ne sarà sicuramente un quinto, un sesto). Non il nuovo ponte mobile (e il by pass del Candiano, vuoi mettere?). Sì, ma allora il PD? No, ci sono cose meno glamour, ma che si possono fare subito a costo zero. Mio padre si raccomandava che avessi le scarpe lustre perché danno dignità anche a un vestito logoro: allora questa città sempre più ‘scarpazzona’ (avrete notato no?) dovrebbe curarsi delle vetrine vuote, e sono tante, troppe, lasciate andare, sporche e incialtronate, che danno una immagine sciatta della città. Sarebbe bello metterle a disposizione, gratuita, degli artisti, ma questo forse è sognare, ma almeno un po’ di Vetril?

Danilo Montanari

I tavolini non sottraggano

spazio a pedoni e ciclisti

Il centro storico di Ravenna la sera è bellissimo con tutti quei tavolini e la gente che mangia e chiacchiera, però mi sembra che rimanga sempre più spazio per i pedoni e i ciclisti di passaggio, non è che col passato del tempo lo spazio per chi deve solo passare si assottiglierà sempre più?

Lettera firmata