Le visioni africane di Gianni Celati stasera al Lupo 340

Un’avventura in Africa a cura di Borguez, Gabriele Savoja e Edoardo Orofino. Una puntata speciale della radio uabab dal vivo suggerita ed evocata dal racconto di Gianni Celati La città di Medina Sabah, contenuto nel libro Narratori delle Pianure (Feltrinelli, 1985). Puntata condotta da Borguez e Gabriele Savoja e con la regia audio e video di Edoardo Orofino. Tutto questa sera alle 21.30 (ingresso libero) al Lupo 340, in via XXVII Traversa - Arenile 340, a Cervia. Le vicende del racconto sono il punto di partenza di un’avventura musicale e visuale ispirata dalle frequentazioni africane di Gianni Celati.