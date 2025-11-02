Le vite del Novecento. I tanti volti di Casadio. Oggi Russi ricorda Tosca, partigiana e comunista

Alle 11 di stamattina al cimitero di Russi verrà scoperta la lapide in onore di Tosca Casadio, le cui ossa lì riposano da un mese. Russiana, classe 1898 donna combattiva e combattente, trasferitasi a Roma nei primi anni Venti ha vissuta lì fino alla morte nel 1973. Personaggio conosciuto a Roma, ma di cui la sua città natale aveva perso la memoria, nonostante la testimonianza da Danilo Ferretti intitolata ”Una garibaldina a Mentana” nella raccolta “Immagini del paese perduto”, uscita nel 1988 per Longo Editore. Martedì sera poi a Tosca renderà omaggio l’attrice Elena Bucci, con uno spettacolo al teatro.

Tosca Casadio, la Tosca di Balò, lasciò Russi molto giovane per sposarsi nelle Marche. Un matrimonio combinato e infelice, tanto da spingerla a lasciare il marito e la sua primogenita, di appena un anno. Uscita di casa non tornò a Russi, ma approdò a Roma nel 1924, nei giorni del delitto Matteotti. Qui iniziò a lavorare nel negozio di materiale elettrico di Ezio Zerenghi, intellettuale antifascista e dirigente di primo piano dell’allora clandestino Partito Comunista.

In quegli anni di persecuzioni politiche Tosca sposò in toto la causa Ezio Zerenghi, che sarà il genitore della sua seconda figlia. "Era la donna – racconta il nipote Angelo Fanton - che da quando Zerenghi era diventato un perseguitato, con arresti e confino in Francia e Russia, aveva continuato mandare avanti il suo negozio e a mantenere sua moglie malata e i suoi quattro figli piccoli". Era, oltre che compagna segreta, una militante. Nella sua casa, in via Del Falco 17, nascose fra gli altri Pajetta e Togliatti, e custodì la cassa del partito. "Negli anni delle leggi razziali Tosca aveva un informatore, che con un breve anticipo le diceva dove sarebbero avvenuti i rastrellamenti. E lei correva in bicicletta nei quartieri Prati e Trionfale, ad avvertire le famiglie ebree. Fascisti e tedeschi la cercavano, sapevano di una partigiana con un nome d’opera, ma cercarono una Carmen".

Oltre alla cassa del Pci e altri segreti, Tosca custodì anche la bandiera storica del PRI di Russi, messa in salvo pochi giorni prima che la sede fosse devastata dalle squadracce fasciste. Come in quell’autunno del 1922 era avvenuto alle sedi del Municipio, del partito Socialista e del circolo Cattolico. La bandiera le era stato affidata dal padre, l’anarchico Ernesto Casadio detto Balò, a cui lo avevano consegnato i mazziniani. Tosca si era impegnata a riportarla a Russi, e cosi fece nel Dopoguerra accompagnata da Zerenghi. Ma prima quel drappo è stato anche la bandiera di combattimento di una formazione partigiana garibaldina sui colli romani.

Dopo la guerra Nenni e Togliatti, memori delle sue lotte, le regalarono la licenza per un’edicola di giornali di fronte al gran Caffè Esperia sul Lungotevere. E quel chiosco, in un quartiere benestante teneva in mostra perenne l’Unità e l’Avanti. Dal 1968 anno dell’invasione di Praga, Tosca non rinnovò più la tessera del partito, ormai ammalata lasciò l’edicola qualche anno dopo e si è spenta nel 1973 Mentana. Ed è proprio quell’edicola che l’ha riportata a Russi. Nel novembre del 2020 infatti le cronache della capitale riportarono l’inaugurazione di un’edicola con spazio dibattito, dove aveva avuto la sua rivendita di giornali la gappista di Russi Tosca Casadio. È stato così che Teresitta Pezzi e Riccardo Morfino della Pro Loco, Daniele Bolognesi Cgil, Enzo Bolognesi Anpi, e Piera Ghirardini vicesegretaria del Comune, hanno contattato i nipoti, ritrovato le spoglie unendole a quelle della sua mamma, nel cimitero di Russi. Una lapide, ora, la ricorderà per sempre.

Claudia Liverani