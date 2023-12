Le voci del Chorus Fantasy

Con “Notte di pace” il coro Chorus Fantasy torna nella chiesa di San Paolo Apostolo in via Sighinolfi 20 a Ravenna per un concerto dedicato al Natale: Questa sera alle 21, il coro e i solisti, sotto la direzione di Annalisa Gardella, proporranno una serata all’insegna non solo dello spirito del Natale, ma della pace e della fratellanza. L’ingresso, a offerta libera, sarà devoluto per le azioni di solidarietà della parrocchia. Nato a Ravenna nel 2015, il coro Chorus Fantasy ha al suo attivo concerti in teatri prestigiosi, dal ravennate Teatro Alighieri al Teatro Walter Chiari di Cervia, dal Teatro dei Sozofili di Modigliana al Teatro Rasi. Si è inoltre esibito in concerti e rassegne, collaborando con realtà di rilievo nazionale: dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, da Emilia Romagna Concerti a l’Ensemble Mosaici Sonori e l’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra La Corelli.

Recentemente, il coro Chorus Fantasy ha promosso a Ravenna la rassegna “Musical?…e perché no!!!”, che ha ospitato le masterclass di Jenny Ballarini, Erika Biavati e Giò Di Tonno, oltre ai concerti dei gruppi vocali Incontroll’Arte e Ekos Vocal Ensemble. Il programma della serata spazierà dal musical al pop, con un repertorio rinnovato che attingerà dai grandi classici del teatro musicale, come “I miserabili” o “Notre Dame de Paris”, per giungere alla tradizione musicale dedicata al Natale, fino a brani più conosciuti come “Stille Nacht” o “Jingle Bells”.