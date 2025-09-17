L’E-Work toglie i veli. Test contro Matelica

L’E-Work si presenta finalmente ai suoi tifosi e non ci sono dubbi che l’attesa di vedere all’opera la squadra di Seletti sia molto alta dopo la rivoluzione estiva del roster e la decisione di scendere in A2. Le faentine ospiteranno alle 18 al PalaBubani l’Halley Thunder Matelica, inserite nel loro stesso girone e tra le favorite alla promozione, e ancora una volta non saranno al completo. Mancheranno infatti la finlandese Onnela, ritornata in patria per sostenere l’esame di maturità e che ritornerà a Faenza a pochi giorni dal debutto in campionato di domenica 4 ottobre, Guzzoni, che riprenderà ad allenarsi da domani dopo aver smaltito uno stiramento alla coscia, ed Elena Ciuffoli, ancora alle prese con il problema muscolare agli adduttori. L’E-Work arriva a questa partita dopo i buoni segnali dati nel test in casa di San Giovanni Valdarno di sabato scorso.

"Rispetto alla prima gara a Rovigo, con San Giovanni Valdarno siamo andati vicino a mettere in pratica le cose che abbiamo preparato in allenamento – spiega coach Paolo Seletti –: pur non riuscendoci per tanto tempo ci abbiamo a lungo provato. Questo è l’unico segnale importante che è arrivato, perché la partita è stata molto strana e non si possono trarre grandi conclusioni: noi abbiamo vinto il primo tempo di 20 e San Giovanni Valdarno di 30 il secondo. Si è avuta la conferma che siamo una sorta di Under 19 evoluta e che ci manca esperienza: si vede che le ragazze non hanno ancora giocato a queste latitudini e quindi sarà un processo di crescita che durerà un po’, ma siamo pronti a farlo e ce lo aspettavamo". Oggi si preannuncia un test ancora più probante.

"Arriviamo alla gara con Matelica dopo una buona settimana di lavoro nella quale abbiamo iniziato anche gli allenamenti individuali. Avremo le rotazioni ridotte e alle ragazze chiedo di farmi segnali di crescita. Sarò una partita complicata perché Matelica è un’ottima squadra che gioca con l’obiettivo di salire e ha un allenatore che stimo molto. L’obiettivo è giocare il nostro basket per qualche minuto in più rispetto a sabato scorso per cercare la continuità in vista del debutto".

ld.f.