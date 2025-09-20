"Le zone di campagna già allagate entrino tra le aree allagabili"

Opere idrauliche vere e proprie che consentano di trasformare parte dei 220 ettari di terreni che si sono allagati nel territorio di Castel Bolognese durante degli eventi calamitosi del 2023 e del 2024, in aree allagabili vere e proprie. Così oltre alle due casse di espansione del Senio, a monte del paese sulla via Emilia, da concludersi nel 2026 e alla cassa di espansione di Cotignola, la terza, a valle, di cui recentemente è stata annunciata la progettazione da intraprendersi il prossimo anno, un altro strumento di difesa del territorio proposto dagli amministratori locali riguarda proprio le aree in cui si è espanso autonomamente il corso d’acqua.

A precisare l’indirizzo è stato il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, lunedì nel corso dell’incontro pubblico che ha visto la partecipazione anche della Regione, dei tecnici e dei rappresentati della struttura commissariale. "Una direzione che è stata condivisa dai sindaci dei territori della valle del Senio – spiega il primo cittadino –: dove il fiume ha preso spazio, fare in modo che le aree allagate diventino aree allagabili". Nelle progettualità e nei piani esplicitati dalla Regione "l’obiettivo è mettere in sicurezza i territori, e quindi l’obiettivo di fondo consiste nel riuscire a trattenere quanta più acqua possibile prima di Ponte del Castello". Ma prima che le opere, e quindi le casse di espansione, ma anche le aree a tracimazione controllata, l’arretramento e la riclassificazione degli argini, a titolo esemplificativo, saranno effettivamente realizzate resta il problema della fragilità a cui il territorio è esposto. Da qui la richiesta di non ripristinare immediatamente le rotte del destra Senio, o meglio di non irrobustire gli argini, per evitare che in caso di piena si possano creare rotte con conseguenti possibili allagamenti incontrollati nel centro abitato di Castel Bolognese. Centro dell’attenzione sono i terreni in destra Senio, prevalentemente privati il cui ripristino competerebbe ai frontisti: "La trasformazione dei 220 ettari di terreni che si sono allagati - prosegue Della Godenza -, in aree a tracimazione controllata non richiede dieci giorni ma più tempo perchè si tratta di un’opera idraulica. Pertanto mentre in destra Senio ci sono molti terreni agricoli, dove l’acqua va molto facilmente, in sinistra Senio c’è invece il 70% dell’abitato di Castel Bolognese. Diciamo una cosa comprensibile se sosteniamo quindi che l’allagamento di alcune aree agricole dove l’acqua si è già riversata non sia una circostanza identica all’allagamento di un’area dove ci sono migliaia di abitazioni. Irrobustire gli argini in destra Senio pertanto costituirebbe un errore. Servono aree allagabili e bisogna farle lì, opere idrauliche vere e proprie con portata di sfioro". L’ordinanza sulle delocalizzazioni firmata rappresenta un punto di partenza, evidentemente da integrare "con le servitù di allagamento ancora da definire. La Regione - questo l’invito -, faccia presto ad incontrare i proprietari".

Damiano Ventura