Leatherette, rock incendiario al Bronson

Iggy Pop li adora - e già questo dovrebbe fugare ogni dubbio - e anche la critica li ha incensati. I Leatherette suoneranno stasera al Bronson in via Cella 50, Madonna dell’Albero. I Leatherette sono Andrea, Francesco, Jacopo, Marco e Michele. Formatisi nel 2018, hanno sede a Bologna, in Italia. Il loro nome deriva dall’iconico singolo 0Warm Leatherette0 dei The Normal. ’Small Talk’, uscito il 3 novembre per Bronson Recordings, è il loro ultimo lavoro. Inizio ore 21.30; ingresso 5 euro più diritti di prevendita.