LeBron Johnson inaugura il Christmas Soul

Sarà LeBron Johnson ad aprire Christmas Soul, il festival dedicato al Gospel in programma oggi alle 18 in piazza del Popolo. Cresciuto cantando nelle chiese evangeliche del suo Paese, LeBron Johnson ha poi continuato dopo che nel 2017 si è trasferito proprio a Ravenna, dov’è stato notato dal musicista Andrea Pititto, ed è reduce dalla sua prima tournée europea. Christmas Soul è organizzato dal Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, e prevede tre concerti in Piazza del Popolo.

LeBron Johnson non sarà l’unico ad esibirsi sul palco allestito in piazza del Popolo. Sempre alle 18, infatti, sarà protagonista anche il ’Leon Beal Joyful Gospel Choir’. Pionieri di quello che è stato definito ’Gospel contemporaneo’, esplorano ogni ambito della musica che è stata il punto cardine della comunità religiosa e della chiesa afroamericana in particolare. Attraverso molti alti e bassi, prove e tribolazioni, la musica è sempre stata una questione di fiducia in Dio.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.