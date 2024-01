"L’eccidio dei conti Manzoni è ancora tabù"

Una fetta importante della storia della Bassa Romagna è entrata a far parte dell’ultimo libro del celebre conduttore televisivo Bruno Vespa, edito da Rai-Mondadori, intitolato ‘Il rancore e la speranza’. Quanto sia stato macchiato di sangue il territorio lughese e non solo nei primi anni del dopoguerra, a Vespa lo ha raccontato Gian Ruggero Manzoni, scrittore, poeta e critico d’arte di San Lorenzo di Lugo, parente delle vittime di quella che è conosciuta come ‘la strage dei conti Manzoni’.

Com’è avvenuto il contatto con Vespa e come si è trovato a raccontargli i fatti che hanno colpito la sua famiglia?

" Sono stato contattato direttamente da lui a riguardo dell’eccidio dei miei cugini avvenuto la notte fra il 7 e l’8 luglio 1945. Ci siamo sentiti telefonicamente. Un uomo molto attento ed estremamente educato, con lui ho chiacchierato quasi due ore, trovandoci d’accordo su molto".

Secondo Vespa il suo racconto nel libro rappresenta una versione diversa dei fatti ‘ufficiali’: è vero?

"Sì, noi abbiamo sempre creduto che Silvio Pasi, responsabile dei partigiani comunisti della nostra zona, fosse estraneo al massacro, visto che aveva dato assicurazioni ai miei cugini, di fede fascista ma estranei a fatti di sangue, riguardo la loro incolumità; inoltre Pasi la sera dell’eccidio era a Lugo a casa di Goffredo Ricci Bartoloni. Abbiamo sempre pensato, anche a seguito di testimonianze raccolte, che l’istigazione al delitto sia derivata da un inasprimento dei rapporti della famiglia Manzoni con uno, in particolare, dei contadini a servizio".

Pensa che a oggi sia stata fatta chiarezza e giustizia su quella orribile strage?

"In parte chiarezza si è fatta. A suo tempo ci furono un processo e degli incarcerati, ma non giustizia visto come a Lugo l’argomento sia ancora un tabù, soprattutto a livello amministrativo".

Nella stessa sezione del libro lei racconta anche di altri delitti, che interessarono sacerdoti. Come si spiegano quelle uccisioni?

"Si parla di circa 800-1.000 morti ammazzati nei mesi dopo la guerra. Un regolamento di conti non da poco, ma non furono solo delitti di matrice politica, ma anche vendette personali o atti di pura criminalità, preti inclusi. Comunque un conflitto civile, come in Italia abbiamo avuto, non si placa come si accendesse o spegnesse un interruttore".

E la strage dei Manzoni ha tuttora una valenza storica che la rende meritevole di essere ricordata?

"Certo. Coi Manzoni si colpì, fra le tante cose, anche il simbolo del latifondo agrario, inoltre era ed è l’ultima famiglia nobile rimasta in zona da cinquecento anni a oggi. I Manzoni rappresentavano e reputo ancora rappresentino in Romagna un simbolo non da poco, sia nel bene che nel male".

Che giudizio e che finalità ha colto nelle parole di Vespa?

"Condivido con Vespa e con altri storici che quei fatti necessiterebbero di una definitiva e obbiettiva pacificazione nazionale, a quasi 80 anni dalla fine della guerra, per poi iniziare, come italiani, a condividere una memoria storica d’insieme".

Lorenza Montanari