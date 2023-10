L’’Ecomonster show’ oggi al Classis, con laboratori per bambini

Mostri di latta, creature robotiche, scienziati pazzi e misteriosi esperimenti invaderanno il Museo Classis, in via Classense 29, a Ravenna. A partire dalle ore 16 sarà possibile prendere parte ai laboratori per dare vita a creature mostruose; alle 17 gli Scienziati pazzi di All’InCirco inviteranno tutti a Ecomonster Puppets show, durante il quale si cimenteranno nel loro più grande esperimento: infondere la vita alla materia inanimata. E poi non resterà che festeggiare tra danze spettrali e merende stregate in occasione di Halloween.

Si potranno acquistare i bigliettidirettamente al Classis Ravenna oggi dalle ore 15, oppure chiamando il 3926664211 (attivo dalle ore 10 alle ore 14) o inviando una mail a prenotazione@teatrodeldrago.it