L’economia del mare. L’autorità portuale vende il terminal traghetti

La società ‘T&C-Traghetti e Crociere’ è in vendita. L’Autorità portuale, che ne è la proprietaria, ha pubblicato il bando d’asta per la cessione del 100% delle quote sociali. In seguito a un’offerta arrivata a inizio anno, il prezzo base è di 25 milioni, con un aumento minimo di 250mila euro. T&C è proprietaria di un’area in via Baiona di 105mila metri quadrati circa, in affitto a Logiport Spa, società titolare dal 2024 anche della concessione relativa all’adiacente banchina demaniale di 23.500 metri quadrati. Il terminal dove arrivano i traghetti del Gruppo Grimaldi è stato interessato dai lavori dell’hub portuale da poco conclusi. Per la posizione e l’attività, l’area in vendita è appetibile, perché dotata di una banchina con alti fondali e facile accesso alle vie di comunicazione verso la pianura padana e il nord Italia. "La proprietà privata delle aree retrostanti le banchine – spiega il presidente dell’Autorità portuale Daniele Rossi – è una peculiarità di tutto il porto di Ravenna ed è la formula che ha garantito nel tempo investimenti e occupazione. Inoltre, questa operazione ci consente di recuperare risorse fondamentali per completare gli investimenti nello scalo". Ravenna negli ultimi anni ha registrato una crescita costante del traffico traghetti, grazie all’Autostrada del Mare ‘Ravenna-Brindisi-Catania’, e ai rispettivi collegamenti con Grecia e Malta, con 2 milioni di tonnellate di merci trasportate all’anno.

Nell’ultimo triennio, sono 200mila le tonnellate di anidride carbonica risparmiate, grazie anche agli ecobonus statali per incentivare gli autotrasportatori all’uso della nave. A ciò si aggiunge l’alta richiesta di manodopera. Il terminal, per ogni traghetto in arrivo, impiega, infatti, circa 70 persone della Cooperativa portuale altamente specializzate, più altro personale di servizio. La Ravenna-Catania è stata una delle prime linee attivate in Italia nel 1992 e all’inizio degli anni 2000 Ravenna è stata inserita tra gli 8 porti italiani con una "indubbia posizione strategica nello sviluppo delle nuove direttrici delle Autostrade del mare".

L’Italia riveste un ruolo di leadership in questo settore, è prima in Europa per merci movimentate seguita dalla Spagna ed è soprattutto il Paese che beneficerà di più del riavvicinamento nell’area del Mediterraneo di importanti filiere produttive che avevano delocalizzato in Oriente.

Maria Vittoria Venturelli