"L’Edera ci sarà": il Pri ormai pronto. Repubblicani alle elezioni col simbolo

Il Partito repubblicano italiano si presenterà quasi certamente alle elezioni amministrative con il suo simbolo, ovviamente all’interno dell’alleanza di centrosinistra. La decisione, che i repubblicani dovrebbero mettere nero su bianco tra non molto, sgombra il campo da un’ipotesi che era aleggiata, quella cioè di un’elezione comunale ravennate senza l’Edera sulla scheda elettorale. Sarebbe stata la prima volta – ventennio fascista a parte – in oltre un secolo, da quando cioè i repubblicani, pur fermi nella pregiudiziale antimonarchica, decisero a fine ’800 di calarsi nella contesa delle elezioni comunali, con risultati allora e per lungo tempo eclatanti: a Ravenna furono il partito più importante della città addirittura fino al 1970. La scelta, benché foriera di una contesa elettorale che si profila campale, vede i repubblicani compatti – consapevoli della delicatezza del momento ma anche galvanizzati dall’idea di gettarsi garibaldinamente nella mischia. "Non saremo comunque soli", assicurano dai piani alti del partito: all’interno della lista del Pri saranno spalancate le porte verso le personalità dell’area laica che preferiscano la compagnia dei repubblicani a quella di Azione, Italia Viva, Psi e +Europa. Per tutte e cinque le forze politiche l’imminente decisione del Pri significa doversi battere per superare la soglia di sbarramento: alle regionali la lista ’Futura’, che univa Pri, Psi, +Europa e Azione, si fermò a Ravenna a un magro 3,12%, trainata dai voti repubblicani. In suo comunicato ieri il Psi ha ribadito la necessità di un fronte liberaldemocratico all’interno dell’alleanza di centrosinistra, con Azione, Italia Viva e +Europa, senza però citare il Pri, al cui interno si accusano gli ex-alleati di avere per primi voluto procedere da soli. L’ingresso o no delle realtà riformiste nel prossimo consiglio sarà determinato da vari fattori, ad esempio dal peso elettorale del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi-Sinistra e delle liste civiche alleate del Pd: se fra queste realtà alcune dovessero totalizzare un risultato deludente, ecco che per le liste di area riformista si spalancherebbe qualche spazio in più. Per i repubblicani la posta in palio è doppia: non varcare il portone di Palazzo Merlato dopo oltre un secolo sarebbe per l’Edera un colpo durissimo.

Filippo Donati