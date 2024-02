L’educazione ambientale sui banchi di oltre 2.400 studenti

Partono oggi, a Faenza, le prime attività de ‘La Grande Macchina del Mondo’, il progetto di educazione ambientale di Hera rivolto ad alunni e studenti dai 4 ai 13 anni, sul quale la multiutility investe da quasi 20 anni, integrando i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti e di grande attualità come l’economia circolare, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, il cambiamento climatico e l’innovazione scientifica. I temi più gettonati di questa edizione sono l’ambiente e la sostenibilità: infatti iniziano oggi in presenza le prime B e F della scuola secondaria Strocchi di via Forlivese 7 a Faenza con l’Itinherario invisibile, una visita guidata a tema ambiente, in modalità virtuale immersiva, in uno degli impianti Hera di trattamento dei rifiuti per far vedere agli studenti, con i loro occhi, che cosa avviene dopo la raccolta differenziata e l’impatto dei propri comportamenti sul pianeta, rendendoli i primi protagonisti della transizione ecologica. Tra le novità di quest’anno il tour virtuale presso l’impianto Aliplast, società del Gruppo, leader nel riciclo e nella rigenerazione delle materie plastiche, impegnata ogni giorno nel trasformare i rifiuti in nuove e preziose risorse.

In tutta l’Unione Faentina il progetto interesserà 28 fra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 2.408 studenti e 115 classi (di cui oltre 1.600 solo a Faenza, con 14 scuole e 73 classi coinvolte). Tutte inedite le attività proposte; novità è lo spettacolare Science Show con esperimenti di chimica e fisica ad effetto per le scuole primarie, ma anche I robot amici dell’ambiente, laboratorio di coding per introdurre le basi della programmazione in forma ludica sulle tematiche rifiuti, acqua ed energia, e “Rifiuti elettronici che storia”, laboratorio di tinkering per la secondaria di I grado che fa scoprire ai ragazzi l’importanza di differenziare bene e riciclare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.