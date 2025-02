L’educazione finanziaria entra anche alla scuola ’Tavelli’

Come dare il giusto valore alle cose? Come ridurre gli sprechi e rispettare nello stesso tempo l’ambiente? Come risparmiare per essere pronti ad eventuali imprevisti e spese non preventivate? I ragazzi e le ragazze delle classi IV A e IV B dell’istituto Tavelli sono stati bravissimi nel rispondere a queste domande che li hanno introdotti progressivamente ai temi più elementari ma anche più importanti dell’economia finanziaria, declinata alle scuole primarie, nella lezione organizzata dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli.

La lezione sull’‘Uso responsabile del denaro’, tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca, e promossa dalla Cassa di Ravenna, ha visto coinvolte le classi delle insegnanti Paola Melini e Raffaella Ghiselli, coordinate dalla dirigente scolastica Giulia Casadio.

Le due classi IV A e IV B parteciperanno ad una seconda lezione, sempre promossa dalla Feduf, per poter poi accedere alla festa finale ai Chiostri Danteschi del prossimo maggio, festa alla quale saranno ammesse le migliori scuole e classi partecipanti al progetto Educazione Finanziaria 2024-2025. A questa festa è già stata ammessa la scuola Cavina di Porto Fuori che ha già completato con successo il proprio percorso di insegnamento.