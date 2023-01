Lega all’attacco sulle strade: "Troppe sono in cattive condizioni"

È una Lega battagliera quella che ieri mattina si è presentata in conferenza stampa per denunciare la propria insoddisfazione sugli interventi di ripristino delle strade. Nel mirino delle opposizioni, visto che anche Fratelli d’Italia oltre alla Lega aveva presentato un’interrogazione sulle strade cittadine, c’è in particolare via Granarolo, ritenuta dal consigliere Andrea Liverani "il biglietto da visita della città. Invece le rotonde sono mal curate e la strada è dissestata". Non si tratta dell’unico tratto viario citato dai consiglieri leghisti: "Abbiamo presentato un’interrogazione anche su via Cascinetto tre mesi fa, e l’amministrazione non ci ha ancora dato risposta per iscritto – ha aggiunto la capogruppo Roberta Conti –. Poi ci sono state segnalate dai cittadini situazioni analoghe in via Strocca di San Biagio, in via Formellino, in via Ronco, in via San Vincenzo a Fossolo, per non parlare di corso Saffi". Tuttavia a indispettire maggiormente i consiglieri leghisti sono state le risposte della giunta. "Io ho presentato almeno tre interrogazioni e le risposte sono state puntualmente disattese – ha detto Liverani –. Su via Granarolo è arrivata anche una lettera di una associazione ciclistica lughese e l’amministrazione ha parlato di piste ciclabili, che però sono anche peggio della strada". Nella risposta all’ultima interrogazione l’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia aveva comunque precisato che le gare di appalto si erano concluse e che i lavori di ripristino delle strade nella zona monte, nella zona valle e in via Granarolo, dal costo di 350mila euro come da progetto approvato, sarebbero iniziati non appena le temperature sarebbero state più miti. Ma la Lega non è soddisfatta: "In questi anni sono state fatte solo tante promesse ma ad oggi non è ancora stato fatto nulla".