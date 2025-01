Lega, apre il punto di ascolto della segretaria Conti

A partire da lunedì 3 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30 al centro commerciale La Filanda, nella sede dell’agenzia immobiliare La Villa (in via della Costituzione 28/57), la segretaria della Lega e consigliera comunale a Faenza Roberta Conti sarà a disposizione dei cittadini ogni primo lunedì del mese per "confrontarsi, ascoltare e per costruire una Faenza migliore", scrive il partito in una nota. L’obiettivo, prosegue la Lega, è "ascoltare le problematiche, i progetti e le soluzioni dei cittadini, perché nella Lega ogni voce conta".

"Credo che ci sia bisogno di ascoltare e condividere i pensieri, i problemi e anche le soluzioni che i cittadini di Faenza, troppo spesso dimenticati, hanno e possono portare alla politica – aggiunge Roberta Conti –. Insieme per una Faenza migliore, accogliente e performante. Non dobbiamo correre dietro alle sole emergenze, ma anche pianificare il futuro in sicurezza per i giovani e non solo".

Se sarà necessario e vi saranno molti accessi al servizio di ascolto, la consigliera si è già resa disponibile ad ampliare la disponibilità con la scelta di altri orari e giorni di apertura.