Lega costruzioni apistiche, fumata nera

Le speranze per un salvataggio della Lega costruzioni apistiche sono quasi del tutto sfumate. La storia dell’azienda faentina, rinomata in tutto il mondo nel settore delle costruzioni legate alle api, è infatti vicina al tramonto. La fumata più nera c’è stata lo scorso 30 gennaio, quando era stata indetta l’asta che avrebbe consentito l’acquisizione della Lega costruzioni apistiche da parte di uno dei due gruppi italo-stranieri che si erano fatti avanti per rilevarla. Si trattava di un gruppo italo-turco e di un altro italo-argentino. Entrambi avevano incontrato la proprietà e in seguito sindacati e lavoratori: questi ultimi nel frattempo da 40 sono rimasti in 15 alle dipendenze dell’azienda. I buoni presupposti tuttavia sono purtroppo evaporati quando l’asta è andata deserta.

A fotografare la realtà oggettiva e processuale è l’avvocato Carlo Giulio Casadio, legale della proprietà: "Nessuna delle due cordate italo straniere che avevano presentato offerte, sulle quali era stato costruito il bando di gara, si è presentata. È stata quindi fissata l’udienza con Lega Srl e il commissario per martedì 18 febbraio. A quella data se non ci saranno ulteriori novità e offerte irrevocabili di acquisto dovremo valutare il da farsi, molto probabilmente chiederemo la liquidazione giudiziale". Del resto era stata la stessa proprietà a interfacciarsi con le sigle sindacali per chiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali. "Il 10 febbraio scorso – prosegue il legale – sono stati pagati ai dipendenti gli stipendi. Nel frattempo dopo l’asta abbiamo ricontattato tutti i soggetti con cui ci eravamo relazionati in precedenza e che si erano dimostrati interessati. Al momento però nessuno ha risposto affermativamente. Invece le cordate che non si sono presentate all’asta hanno motivato l’assenza con una perdita di interesse".

La procedura infatti prevedeva inizialmente una manifestazione di interesse, che tuttavia era senza impegno, ovvero le proposte non erano irrevocabili. "Non credo che i gruppi abbiano fatto tutto ciò che è stato fatto, compreso far lavorare dei professionisti, per alimentare false speranze – il commento –. È invece probabile che la decisione sia stata assunta strada facendo. La proposta concordataria, se ci fosse stato seguito, avrebbe garantito un prezzo migliore per l’azienda".

L’asta deserta ha però concretizzato un nulla di fatto, condizioni che hanno modificato scenario e prospettive. La liquidazione giudiziale, a cui a questo punto molto probabilmente si ricorrerà, prevede la vendita scorporata della Lega costruzioni apistiche. A fare gola ai gruppi stranieri presumibilmente ora è il marchio, che come detto è rinomato e conosciuto in tutto il mondo e che simboleggia un’eccellenza, anche di qualità. Anche per questo ora tra i dipendenti c’è grande delusione.

Allo stato attuale non basta più una comunicazione di interesse, servirà invece, entro martedì, una proposta irrevocabile di acquisto sulla base della quale il tribunale potrebbe avviare una nuova asta. Le possibilità che ciò avvenga però a questo punto sono ridotte al lumicino.

d.v.