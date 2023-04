Lega: "Feste estive organizzate? Trovare un’area adatta"

Interpellanza del gruppo consiliare Lega su sicurezza e decoro urbano quest’estate. Nelle premesse si legge che "siamo molto preoccupati per la strada intrapresa dal Comune stimolando un turismo di bassa qualità volto allo sballo e non al divertimento". La Lega chiede "perché si è voluto allungare l’orario per lo svolgimento di trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari fino alle 24? Perché si trasformano dj set in feste?". Si chiede poi all’amministrazione di creare una apposita zona - come quella del Woodpecker - dove organizzare "feste ad alta densità di persone", con servizi e controlli.