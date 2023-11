Lega: "Messa in sicurezza del territorio, a che punto siamo?"

Cosa è stato fatto per la messa in sicurezza del territorio dopo il maltempo del 16 e 17 maggio scorsi? A chiederlo a sindaco e giunta, con un ordine del giorno, è il gruppo consiliare Lega Cervia. Il Carrocio chiede a Medri di "convocare l’assessore regionale delegato alla protezione civile e fissare un Consiglio Comunale per relazionare sullo stato della messa in sicurezza del territorio" e di convocare "un responsabile del consorzio di bonifica al fine di conoscere lo stato d’avanzamento dei lavori". Va poi avviata una campagna pubblicità "mirata a rilanciare il nostro turismo danneggiato dagli eventi di maggio".