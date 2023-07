Lega Romagna, la festa si allunga

Da venerdì al 2 agosto torna la festa della Lega Romagna con una serata in più e una location diversa. Infatti, la kermesse quest’anno si svolgerà dall’altra parte del canale, esattamente sotto la Torre San Michele, in piazza Maffei. Resta invece confermato il ricco calendario di incontri e dibattiti insieme a giornalisti e politici accompagnato dagli stand gastronomici e dai numerosi volontari. "Mancano pochi giorni all’apertura della tradizionale Festa della Lega Romagna, che da anni si è ormai trasformata in un evento nazionale a cui si danno appuntamento il ‘gotha’ della Lega, esponenti della politica e delle forze sociali, amministratori pubblici, giornalisti e conduttori televisivi", dice il deputato della Lega Romagna, Jacopo Morrone.

"Due le novità dell’edizione 2023. Come emerge dalle date di apertura e chiusura, la Festa si allungherà di un giorno, le tradizionali cinque serate diventeranno sei. E cambierà l’ubicazione, ma di poco. Ci affacceremo infatti sempre sul suggestivo canale di Cervia, nella stessa posizione degli altri anni, ma dalla parte opposta dove si erge la Torre San Michele, in piazza Maffei". Numerosi gli incontri in calendario e aperti a tutta la cittadinanza.

Atteso, come ogni anno, il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che domenica alle 21 che dialogherà con Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, e Daniele Capezzone, giornalista e saggista.

"Da non dimenticare la parte ‘culinaria’ – prosegue Jacopo Morrone –. Anche quest’anno il menù tradizionalmente ‘romagnolo’ sarà una sorpresa, parola di Ombretta Farneti la nostra famosa ‘chef’". La ristorazione sarà garantita (anche in caso di maltempo, ogni sera a partire dalle ore 19).

Altri nomi che saranno presenti all’iniziativa leghista: Lucia Annunziata, Andrea Pancani, Mario Giordano, Claudia Conte e poi ministri, governatori e sindaci. Attesi dibattiti legati all’attualità, ai problemi stringenti del paese e alla visione futura del partito. A sollecitare risposte e chiarimenti saranno i giornalisti in dialogo con gli ospiti.

Ilaria Bedeschi