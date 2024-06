Lega srl, futuro incerto. Un’ultima trattativa in corso

È atteso per martedì l’incontro tra i rappresentanti della Lega Srl, nel quale saranno delineate le prospettive future dell’azienda faentina. Al presidio di fine aprile infatti sono seguite varie manifestazioni di interesse che nelle scorse settimane avevano portato alla stipula di accordi di riservatezza. Alla fine dei giochi però solo un’azienda straniera è interessata a rilevare la ditta di costruzioni apistiche con sede in via Maestri del Lavoro. Un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, al punto da catalizzare le attenzioni di investitori stranieri. Tuttavia, come spiegato dal legale Carlo Giulio Casadio, che rappresenta la famiglia Lega: "Chi era interessato si è chiamato fuori – precisa –. Sono stati stipulati 12 accordi di riservatezza ma nessuno è andata in porto". Così le speranze di Lega Srl e dei circa venti dipendenti sono appese all’ultima trattativa in corso: "Con un gruppo straniero – prosegue l’avvocato –. Ora ci avviamo verso una procedura di concordato che serve a garantire al potenziale acquirente l’acquisto sicuro e il fatto di non essere toccato dai pregressi. Non ci sono soluzioni alternative".

L’istanza non è ancora stata presentata, anche se sembra oramai questione di giorni. Contemporaneamente si sta lavorando per mantenere i posti di lavoro. "Stiamo cercando di fare l’impossibile per salvare l’attività – conclude il legale – e i posti di lavoro. I dipendenti finora hanno mostrato fedeltà in maniera encomiabile ma chiaramente le scelte personali che emergeranno sono da comprendere". Anche se in effetti il calo del numero dei dipendenti, pur costituendo un risparmio di costi per i potenziali acquirenti, "quando si scende a meno della metà potrebbe costituire un problema". Il motivo, tra gli altri, riguarda anche le capacità dei dipendenti che col proprio lavoro hanno costruito il successo di Lega Srl restituendo all’azienda un marchio riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Non a caso si erano dimostrati interessati alle sorti dell’azienda faentina vari soggetti, italiani ma anche stranieri. Il futuro quindi passerà anche per l’incontro di martedì in cui sarà relazionato lo stato dell’arte. "Martedì sapremo di che tipo di concordato si tratta – sottolinea Andrea Mingozzi, sindacalista Cgil per il comparto –. Lo sciopero infatti determinò un interesse da parte delle aziende che fu davvero inaspettato. C’è stata presenza e partecipazione, tanto che il giorno stesso chiamò una prima azienda interessata. Poi ne sono seguite altre ma nulla finora è andato a buon fine". La vertenza che riguarda la Lega Srl, secondo il sindacalista "ha elementi di atipicità: innanzitutto i dipendenti sono stati pagati. Poi gli interessamenti sono stati davvero tanti e infine la situazione si sta prolungando da dicembre. In casi analoghi il futuro sarebbe già stato scritto". Sono proprio tali elementi, al di là delle difficoltà finanziarie, ad alimentare ancora le speranze di una risoluzione positiva, anche se ormai la strada che porta al tribunale sembra definitiva.

Damiano Ventura