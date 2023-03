Legacoop offre tre borse di studio

Legacoop Romagna celebra l’8 marzo con una iniziativa per incentivare le ragazze a iscriversi ai corsi di laurea in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Sono tre le borse di studio del valore di 1500 euro ciascuna che saranno assegnate ad altrettante studentesse meritevoli, una per ogni provincia della Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). L’avviso pubblico si rivolge a studentesse residenti in Romagna, iscritte per l’anno accademico 20222023 a corsi di Laurea nelle discipline cosiddette ’STEM’ (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Tra i requisiti per partecipare una media ponderata di voti degli esami non inferiore a 2630, regolarità accademica e una motivazione scritta a sostegno della propria scelta del percorso di laurea. Il testo completo è disponibile sul sito www.legacoopromagna.it. E possibile iscriversi fino al 21 aprile scrivendo alla email [email protected]