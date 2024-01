Legacoop verso il voto: "Nessuna preferenza"

"Un confronto alla pari con tutti i candidati che ce lo chiederanno, senza alcuna preferenza precostituita, ideologica o di partito". A scriverlo in una nota è Legacoop Romagna, che rappresenta circa 380 imprese associate con un valore della produzione di oltre 7,7 miliardi di euro, con più di 320mila soci e 28mila lavoratori. Ma, soprattutto, che in alcuni comuni della Romagna, al voto nel weekend dell’8 e 9 giugno prossimi, vede candidati a sindaco rappresentanti di spicco del mondo cooperativo.

Tra i Comuni sotto la lente, che andranno al voto per scegliere il primo cittadino, c’è senz’altro Lugo dove la candidata del Partito democratico è Elena Zannoni. amministratrice delegata di Federcoop Romagna, amministratrice di Legacoop, consigliera di amministrazione di Scs Consulting, consigliera di indirizzo della Camera di Commercio Fera, vicepresidente di Cooperdiem e del Centro assistenza agricola di Legacoop, insomma un pezzo da novanta della cooperazione nel nostro territorio. Ma Zannoni, come tutti gli altri candidati, non riceverà il sostegno senza se e senza ma del movimento cooperativo tradizionalmente considerato vicino alla sinistra: basti pensare che il presidente Paolo Lucchi è stato sindaco Pd a Cesena e, prima di lui, altri col medesimo ruolo avevano avuto incarichi nel partito.

Legacoop Romagna, insomma, si smarca da appartenenze associative o politiche e valuterà i candidati su temi concreti quali i cambiamenti climatici e i danni subìti da tanti, a causa dell’alluvione, senza dimenticare l’approvvigionamento energetico, la velocità con cui avanza l’innovazione tecnologica e la gestione delle opportunità garantite, ma da gestire, dall’intelligenza artificiale.

Il movimento cooperativo tra le priorità non cita però solo quelli che definisce "macro obiettivi" ma parla anche di "sistema Romagna", ritenendo "irrinunciabile mirare ad una integrazione strategica territoriale, di ambito romagnolo, da perseguire in ogni settore: aeroporti, fiere, infrastrutture viarie, sistema delle acque, università, porto di Ravenna/Zona logistica semplificata, Piano strategico e programmazione urbanistica, sviluppo dei servizi socio-sanitari ed educativi". "Manterremo alta la guardia sulla promozione della legalità nell’esercizio dell’impresa" prosegue la nota. Insomma, come si legge nella dichiarazione di intenti di Legacoop Romagna, "vogliamo lavorare per costruire un sistema economico e una rete di servizi sempre più forti, evitando dispersione di risorse e rafforzando le sinergie tra i territori di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna".