Legalità: uno stand della polizia

A Mirabilandia nel week-end, gli agenti dell’Anticrimine e della squadra Mobile della questura, hanno affrontato i delicati temi della violenza di genere e del fenomeno dei bambini scomparsi. Sabato i poliziotti hanno allestito uno stand per avvicinare ragazzi e famiglie e sensibilizzarli sui temi della legalità: lo stand dal primo pomeriggio ha richiamato centinaia di persone, tra grandi e piccini, provenienti da tutta Italia. Oltre a godere degli intrattenimenti musicali e delle diverse attrazioni, visitando il gazebo della polizia, bambini, adolescenti e adulti hanno partecipato all’incontro formativo, arricchito dalla distribuzione di opuscoli e segnalibri della direzione centrale anticrimine relativi alla prevenzione dei rischi di scomparsa dei minori in età scolare; tra i materiali, anche le brochure realizzate nell’ambito della campagna di informazione ’Questo non è amore’ finalizzata alla prevenzione della violenza di genere.