Legambiente, aspiranti Guardie ecologiche volontarie

Si rende noto che il Raggruppamento Guardie ecologiche volontarie della Legambiente della Provincia di Ravenna ODV, con l’ausilio organizzativo della Regione Emilia Romagna (Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna), e della Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) Arpae di Ravenna, sta organizzando un Corso di formazione per aspiranti Guardie ecologiche volontarie (Gev) approvato con determina della Regione. Il corso avrà inizio martedì 1 aprile 2025 e si concluderà (includendo le uscite sul campo) a giugno 2025. Sarà articolato in 22 moduli formativi per un totale di 66 ore di lezione erogate a distanza, a cui andranno sommate 9 ore di esercitazione in presenza e 15 ore di uscite sul campo, per un totale di 90 ore di corso.

Le lezioni si svolgeranno tendenzialmente il martedì e il venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 23.30 e saranno erogate a distanza tramite la piattaforma Google Meet. Le uscite sul campo e le esercitazioni in presenza si svolgeranno tendenzialmente di domenica (mattina e pomeriggio) con pranzo al sacco.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo: formazione@legambiente-ra.it. Per le iscrizioni: per pre-iscriversi al corso come aspirante Guardia ecologica volontaria e zoofila di Legambiente si può compilare il form al seguente indirizzo: https://forms.gle/9qbLm1CJP2ddnah16.