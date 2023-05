Legambiente contro il rigassificatore

Legambiente sarà presente alla manifestazione contro il rigassificatore promossa dalla rete contro i rigassificatori e gnl, Rete Emergenza Climatica e Ambientale e Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile, che si terrà a oggi con partenza di un corteo alle 14 dal piazzale della stazione dei treni. "Legambiente Ravenna – si legge in una nota – rilancia l’appello per sottolineare ai cittadini l’importanza di partecipare alla manifestazione di oggi e ribaltare la narrazione manipolatoria che è stata costruita attorno all’esigenza di ospitare una nave rigassificatrice al largo della costa ravennate. Ancora una volta nuovi interventi legati all’industria del fossile vengono presentati come necessari alla risposta ad uno stato emergenziale che in realtà nasce ben prima dell’esplosione del conflitto Russia e Ucraina e che ha origine da processi speculativi sul prezzo dell’energia. Il rigassificatore non gioverà alle tasche dei ravennati, né tantomeno a quello degli italiani. Ma di sicuro a farne le spese sarà invece un territorio già martoriato da trivellazioni e cementificazione".