Legambiente si rafforza con 7 nuove guardie ecologiche

Si è tenuto in Prefettura il giuramento di sette guardie ecologiche volontarie (Alessandro Agodi, Daniela Balella, Erika Ghetti, Andrea Marastoni, Serena Paesini, Michele Monti e Simonetta Mosca), alla presenza del prefetto Castrese De Rosa, del vice prefetto Nazzareno De Franco, del presidente Roberto Fiorini e del segretario Stefano Spada - Raggruppamento G.E.V. Legambiente Ravenna. "A loro – ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa – va il più sincero ringraziamento per il tempo che mettono a disposizione, svolgendo funzioni di tutela del territorio, una presenza attiva che va ad integrare i dispositivi di sicurezza da parte delle Forze di Polizia a competenza generale". Le sette nuove guardie ecologiche volontarie si metteranno subito al lavoro per preservare l’ambiente nel nostro territorio.