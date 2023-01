Legge di Bilancio, Confartigianato presenta le novità

Lunedì prossimo, alle 18.30, alla sede provinciale di Confartigianato in viale Berlinguer a Ravenna, si terrà un incontro sul tema ‘Le misure ed i risultati di Confartigianato per artigiani e piccole e medie imprese, previsti nella Legge di Bilancio 2023’. Ad illustrare i singoli provvedimenti e le diverse previsioni normative, saranno tecnici e responsabili di settore di Confartigianato della provincia di Ravenna, ai quali sarà possibile porre quesiti e richiedere approfondimenti anche di ordine tecnico. La Legge di Bilancio porta sempre con sé ricadute importanti per l’economia e le prospettive delle aziende, perché le scelte che ne derivano, condizionano direttamente i bilanci di imprese e famiglie. Confartigianato ha quindi proceduto ad un’attenta analisi e valutazione della manovra, approvata definitivamente a fine 2022. Il primo giudizio espresso dall’associazione, sugli impegni presi dal Governo con questo provvedimento, è stato moderatamente positivo, ma sono molti i nodi che ancora rimangono. Confartigianato ha già indicato al Governo, su questi ultimi punti, le proprie proposte.

In questo incontro, però, finalmente in presenza dopo tre anni di pandemia, l’attenzione sarà dedicata ad un’analisi tecnica e di prospettiva sui provvedimenti concreti, in vigore o di prossima attuazione, da quelli di natura fiscale a quelli riguardanti il lavoro, dalle novità per i bonus in edilizia a quelle inerenti la previdenza e le pensioni. Per quanto riguarda invece i temi legati agli incentivi e al credito per le aziende, Confartigianato ha già previsto un nuovo incontro, che si terrà giovedì 2 febbraio. Per agevolare la partecipazione del maggior numero di associati, sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto (tramite pc, tablet o smartphone). Informazioni e dettagli sono pubblicati sul sito di Confartigianato: www.confartigianato.ra.it.